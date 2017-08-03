حافظة خاصة بالتقاط السيلفي تٌدخل " كيم كاردشيان " في معارك قضائية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رفع رجلُ يدعى هوشماند هاروني، دعوى قضائية ضد الشركة التي تمتلكها نجمة برامج تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، بسبب حافظة خاصة بالتقاط الصور الشخصية (سيلفي).

حيث طالب هاروني في دعوته طالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون دولار بزعم أن الشركة سرقت فكرته، زاعماً أنه حصل في عام 2013 على براءة اختراع لـ ” جهاز إضاءة مدمجة وحافظة لهاتف محمول ” مُرخّص لشركة تدعى “ سنابلايت ” .

ولفت هاروني في دعوى انتهاك براءة الاختراع إلى أن أرباح شركة ” سنابلايت ” قد تأثرت نتيجة طرح حافظة لومي للهواتف وترويج كارداشيان لها.

وبحسب وثائق قضائية تحصل كيم كارداشيان على جزء من عائدات بيع الحافظة محل النزاع.

يٌشار إلى أن الحافظة المذكورة “ لومي ” ، تروج لها شركة كيميسابرينسس، وهي مزودة بإضاءة مدمجة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور فائقة الجودة،