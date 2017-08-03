رابطة العالم الإسلامي تنفذ 550 عملية جراحية في تشاد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفذت رابطة العالم الإسلامي، عبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، 550 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من العيون، وزراعة عدسات داخل العين.

كما وزعت الهيئة 500 نظارة طبية وشمسية، على المرضى في المخيم الطبي الذي أقامته في مدينة بنجور في جمهورية تشاد، وبلغ إجمالي المستفيدين من المخيم الطبي 4500 مريض ومريضة.

وتأتي هذه الحملة الطبية، والتي استمرت لمدة 5 أيام (27 يوليو – 1 أغسطس) بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية؛ تنفيذاً لتوجيهات أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ لتقديم الخدمات الصحية للفقراء والمحتاجين في عدد من الدول الفقيرة.

وأشار مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي الإقليمي في غرب إفريقيا محمود عمر فلاتة إلى أن رابطة العالم الإسلامي تقوم عبر هذه المخيمات بعلاج أناس قد أصيبوا بالعمى وفقدوا أعمالهم وتأثرت أسرهم، فكان علاجهم سبباً في عودتهم لأعمالهم، وتيسّر أمورهم المعيشية واستقرار أسرهم.

وأضاف: إن فريقاً طبياً متخصصاً برئاسة الاستشاري الدكتور ياسر المزروعي، شارك في الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية.