انفجار قنبلة يدوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلنت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة عن انفجار قنبلة يدوية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان دون وقوع إصابات.

وأكدت القوة الفلسطينية في بيان أن مسلحا فلسطينيا ألقى قنبلة خلال إشكال أمني وسط مخيم البداوي ما أدى إلى إثارة الخوف والهلع في صفوف المدنيين .

ولفتت إلى أن المدعو (ش.ش.) قام بإلقاء قنبلة إثر إشكال أمني موضحاً أنه لم تقع أية إصابات، وعلى الفور انتشرت عناصر من القوة الأمنية والفصائل الفلسطينية وعملت على تطويق الإشكال وكشف ملابساته.