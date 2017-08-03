50 قيادي يشاركون في خطة نموذج الرعاية الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

استضافت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع فريق نموذج الرعاية الصحية بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة اللقاء الثالث لرواد نموذج الرعاية الصحية أمس الخميس بمشاركة خمسون قيادي من قيادات برنامج التحول الوطني بالوزارة من مختلف المدن الطبية ومديريات الشؤون الصحية في المملكة .

وشمل جدول الاجتماع استعراض أهم التطورات في خطة تصميم نماذج الرعاية الصحية في برنامج التحول ومناقشة النقاط المفصلية لتطبيق هذه النماذج وضمان فعاليتها ونجاحها .

ويأتي هذا اللقاء في سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي تهدف الى إحداث نقلة نوعية في توفير الخدمات الصحية بالمملكة ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة ٢٠٢٠ وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي وضعت رفاهية المواطن والمجتمع المحور الأول في هذه الرؤية لتوفير حياة عامره وصحية من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز نمط حياة صحي في المجتمع السعودي .