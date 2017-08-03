إحباط تهريب 138 كيلوجراماً من الكوكايين بميناء الملك عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحبط رجال جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة بلغت (138.957) كيلوجراماً ، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله محمد المحمادي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” دجاج مجمّد ” محمولة داخل حاويات مبرّدة، وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لها تمكّن من كشف وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية من الكوكايين، حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن الإرسالية بطريقة تم فيها استخدام أسلوب فني بقصد التمويه على رجال الجمارك.

الجدير بالذكر أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثانية خلال أقل من عشرة أيام حيث أحبط الجمرك في نهاية الأسبوع قبل الماضي محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين بلغت أكثر من 67 كيلوجراماً، كانت مُخبأة ضمن إرسالية مماثلة لهذه الإرسالية.