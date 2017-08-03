بالصور..اصطدام شاحنة بناقلة وقود في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اصطدمت شاحنة خاصة بنقل الأعلاف، بناقلة وقود ” سعة 32 ألف لتر ” ، على طريق الملك عبدالعزيز النازل عند الكيلو 6 بينبع، ومن جانبها باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع الواقعة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب رائد عودة الأحمدي، إن البلاغ ورد اليوم في الساعة 4:48، وأسفر الحادث عن تسرب كمية بسيطة من البنزين على الطريق بسبب ثقب موجود بالصهريج.

وأضاف: قامت فرق الدفاع المدني، بحضور الدوريات الأمنية والمرور، بإبعاد السيارات عن الطريق وإيقاف الحركة المرورية ثم إزالة آثار المادة المتسربة من الموقع.

وأردف: تولت دورية السلامة مرافقة الناقلة إلى إحدى محطات الوقود، وتفريغ كامل حمولتها في الخزانات، والحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.