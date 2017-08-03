الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الجهات عن حاجتها لمدربات سباحة ولياقة، من أصحاب الخبرة للعمل بالدمام.

ووضعت مجموعة من الشروط هي:

إجادة الحاسب الآلي

لياقة عالية

أسلوب مميز

استجابة سريعة

مهارات خدمة العملاء

مهارات السباحة

المميزات :

الراتب 4400 ريال

بيئة العمل نسائية

5 أيام عمل في الأسبوع

يتشرط للتقديم :

ليست على رأس العمل حالياً

غير مدعومة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة والمدينة على :

[email protected]

واتس اب فقط : 0536479820