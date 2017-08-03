 الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

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الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام

الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الجهات عن حاجتها لمدربات سباحة ولياقة، من أصحاب الخبرة للعمل بالدمام.

ووضعت مجموعة من الشروط هي:
إجادة الحاسب الآلي
لياقة عالية
أسلوب مميز
استجابة سريعة
مهارات خدمة العملاء
مهارات السباحة
المميزات :
الراتب 4400 ريال
بيئة العمل نسائية
5 أيام عمل في الأسبوع
يتشرط للتقديم :
ليست على رأس العمل حالياً
غير مدعومة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة والمدينة على :
[email protected]
واتس اب فقط : 0536479820


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