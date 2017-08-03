الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

الإعلان عن وظائف مدربات سباحة في الدمام
أعلنت إحدى الجهات عن حاجتها لمدربات سباحة ولياقة، من أصحاب الخبرة للعمل بالدمام.
ووضعت مجموعة من الشروط هي:
إجادة الحاسب الآلي
لياقة عالية
أسلوب مميز
استجابة سريعة
مهارات خدمة العملاء
مهارات السباحة
المميزات :
الراتب 4400 ريال
بيئة العمل نسائية
5 أيام عمل في الأسبوع
يتشرط للتقديم :
ليست على رأس العمل حالياً
غير مدعومة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة والمدينة على :
[email protected]
واتس اب فقط : 0536479820
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