 بالصور.. مخالفات مدرسة بالشرقية تهدد حياة الطالبات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. مخالفات مدرسة بالشرقية تهدد حياة الطالبات
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬164
  • 0
  • حوادث

بالصور.. مخالفات مدرسة بالشرقية تهدد حياة الطالبات

بالصور.. مخالفات مدرسة بالشرقية تهدد حياة الطالبات
خالد الضبيبي(صدى):

تقدم أحد المغردين ببلاغ إلى الدفاع المدني بالشرقية حول إغلاق إحدى المدارس نافذات المبنى مخالفة بذلك شروط السلامة.

وأعلن الدفاع المدني أنه جرى إزالة المخالفة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وكان المغرد صالح فؤاد عسيري قد غرّد للدفاع المدني قائلاً: ” هذه مدرسة فتيات ملحقة بمسجد ولكنها مغلقة بإحكام، هل هذا ينطبق على مواصفات السلامة لديكم؟! الموقع: الخبر- التحلية شارع 37 “.

وأجاب الدفاع المدني ردًا على عسيري ” تم الوقوف على الموقع وإزالة المخالفة بالتنسيق مع الجهة المختصة “.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *