استدعاء 275 ألف غلاف " آيفون " لتسببها في كارثة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة إن الشركة ” Mixbin ” استدعت نحو 275 ألف غلاف مخصص لأجهزة ” آيفون 6 ” و ” آيفون 6 إس” و ” آيفون 7 ” ، لتعرض بعض الأشخاص لحروق جلدية بعد تسرب المياه اللامعة الموجودة داخل هذه الأغلفة.

وبيعت هذه الأغلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من قبل العديد من تجار التجزئة وفي مقدمتهم ” أمازون ” على مدار عامين تقريبًا، وتتراوح أسعارها بين 15 إلى 65 دولارًا.

وأنتجت هذه الأغلفة في الصين من قبل شركة ” ميكسبين ” المختصة بتصنيع العديد من الإكسسوارات والمنتجات الملحقة بالجوال وغيره من الأجهزة الإلكترونية، وتسبب السائل الذي حوته أغلفة ” آيفون ” في 24 حالة احتراق جلدي بعد تسرب المياه، بحسب بيان لجنة السلامة.

وقال أحد الأشخاص إنه عانى من ندبة دائمة في جسده نتيجة احتراقه بالمواد الكيميائية المضافة لهذا السائل، وأكد آخرون أنهم أصيبوا بحروق مشابهة وتورم في مناطق مختلفة من الجسد.

ونبهت اللجنة إلى ضرورة توقف المستخدمين عن استعمال مثل هذه الأغلفة والتواصل فورًا مع “ميكسبين” للحصول على كامل المبلغ الذي دفعوه.