بالفيديو.. استقبال شعبي لـ " الصدر " قادما من المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محافظة النجف العراقية قادماً من المملكة.

واحتشد المئات من المواطنين في منطقة الحنانة، معقل زعيم التيار الصدري، لاستقباله وسط ترحيب شعبي وسياسي كبير بالزيارة التي قام بها للمملكة.

وأظهر الفيديو لقطات لهجوم من عشرات المواطنين على سيارته والاحتشاد حولها وملامسته.

وقال زعيم كتلة تيار الحكمة النيابية حبيب الطرفي، إن التيار يرحب بزيارة الصدر إلى المملكة التي تسعى إلى التقارب مع المحيط العربي والإقليمي، ولا يمكن معارضتها بأي شكل من الأشكال.

httpر://www.youtube.com/watch?v=R829uToKcjA&feature=youtu.be