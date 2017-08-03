بالفيديو والصور..أمانة الرياض تضع مراوح بممرات المشاة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت أمانة منطقة الرياض بوضع مراوح مزودة بنظام الضباب لتلطيف الأجواء، في عدد من ممرات المشاة حول الحدائق والساحات البلدية في العاصمة.

ووزعت أمانة المنطقة هذه المراوح في أماكن متفرقة من الممرات؛ لتعزيز رياضة المشي، وتلطيف الأجواء ومساعدة محبي هذه الرياضة على ممارستها في هذا المناخ الحار.

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