تراجع الذهب تزامنا مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع ارتفاع الدولار وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقلل حيازاته من السندات في سبتمبر.

وعارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ” جيمس بولارد ” زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة، وحذر من أن الزيادة قد تعرقل تحقيق التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2% .

ووقع الرئيس الأميركي ” ترامب ” أمس على عقوبات جديدة ضد روسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحظر المفروض على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوريا الشمالية سيدخل حيز التنفيذاعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول، ويتعين على الأمريكيين مغادرة البلاد قبل ذلك التاريخ.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إعانة البطالة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم حيث من المتوقع أن تنخفض الطلبات الأولية إلى 242 ألفًا خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.81% إلى 1268.10، وتراجع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.07% إلى 92.905، في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.