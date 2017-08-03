دبي تمنح المخلصين في عملهم " شيكات للسعادة " - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

حفز بنك السعادة والإيجابية بمركز دبي للإحصاء،موظفيه المتفانين والمخلصين في أعمالهم بمنحهم شيكات لا تعطيهم مقابلاً مالياً، ولكن تدخل نوعاً من السعادة على نفوسهم وأطلق عليها اسم شيكات السعادة .

وتقوم فكرة شيكات السعادة على إعطاء رؤساء الأقسام بالمركز خاصية تقديم شيكات، تتضمن إجازة، أو عدداً من الساعات تمكن الموظف من التأخر عن الحضور للعمل، لقضاء وقت مع عائلته أو الجلوس في مكان عام قبل القدوم إلى مقر العمل، وتقدم هذه الشيكات للمجتهدين فقط ومَن يعطي جهداً إضافياً في العمل.

قال نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية طارق الجناحي أن هذه الفكرة منذ عدة شهور ولاقت صدى إيجابياً لدى الموظفين وخلقت بيئة من المنافسة الشريفة بينهم وأضاف الجناحي أن المركز حقق مستويات عالمية في السعادة ووصلت نسبة السعادة بين موظفيه إلى 97.2%، موضحاً أن الوقت ليس مجانياً ضمن ساعات العمل لكنه يتحول إلى مكافأة مبهجة لمن يعرف كيف يستغل وقته.