بالصور.. أغلى عشر سيارات في العالم يتعدى سعر الواحدة الـ " مليون دولار " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نعرض لكم أغلى عشر سيارات في الأسواق في 2017، كلهم تتعدى أسعارهم المليون دولار قبل الضرائب والجمارك والخيارات الإضافية، وتقترب قوة معظمهم من ألف حصان.

10 – لامبورجيني سينتيناريو : 1.9 مليون دولار (7.12 مليون ريال سعودي)

لامبورجيني تنوي صنع 40 نموذجا فقط لسينتيناريو، كل واحد منهم يتعدى ثمنه السبعة ملايين ريال، للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الشركة فيروتشيو لامبورجيني، وتعتمد السيارة على محرك V12 بقوة 759 حصان.

9- فيراري لافيراري أبيرتا : 2.2 مليون دولار (8.24 مليون ريال)

سيتم صنع 209 وحدة فقط من اللافيراري أبيرتا بسعر يتراوح بين 2 و 2.5 مليون دولار، بقوة تصل إلى 950 حصان.

8- باجاني هوايرا رودستر : 2.4 مليون دولار ( حوالي 9 مليون ريال)

الهوايرا رودستر تعتمد على محرك V12 من إيه إم جي بقوة 752 حصان وعزم دوران 738 رطل-قدم، بسعر يقترب من التسعة مليون ريال.

7- فيراري J50 : حوالي 2.5 مليون دولار (9.4 مليون ريال)

فيراري قدمت سيارتها البالغة الندرة J50 في ديسمبر والمعتمدة على محرك V8 سعة 3.9 لتر بقوة 690 حصان، حيث قامت بصنع عشر نسخ فقط من الموديل، تم بيعهم جميعا بالفعل.

6- بوجاتي شيرون : 2.6 مليون دولار (9.74 مليون ريال)

هذه هي أحدث وأعظم سيارة صنعتها بوجاتي، وتشير التقارير إلى استلام الشركة لـ 250 طلب بالفعل على السوبركار بقوة مذهلة تصل إلى 1,500 حصان.

5- باجاني هوايرا بي سي : 2.6 مليون دولار (9.74 مليون ريال)

هذه سيارة أكثر ندرة وغلاء من الهوايرا رودستر، حيث تم تقديمها في 2016 بمحرك V12 مزدوج توربينيا بقوة 789 حصان ووزن 1,218 كيلوجرام فقط، ما يجعلها بالغة الخفة، وتنوي هوايرا بناء عشرين نسخة فقط منها.

4- أيكونا فولكانو تيتانيوم : 2.8 مليون دولار (10.5 مليون ريال)

ربما لا تحظى شركة فولكانو بنفس شهرة باجاني او بوجاتي إلا أن سيارتها الجديدة تيتانيوم هي منتج بالغ الرقي والتميز، بمحرك V8 مشحون توربينيا سعة 6.2 لتر مأخوذ من الكورفيت ZR1، بقوة 670 حصان وتسارع من الصفر إلى ستين ميل في الساعة في 2.8 ثانية فقط.

3- أستون مارتن Valkyrie : حوالي 3 مليون دولار (11.25 مليون ريال)

سيارة فالكيري الجديدة من أستون مارتن تعتمد على محرك V12 مأخوذ من Cosworth وسرعة قصوى تتعدى الـ 200 ميل في الساعة.

2- W موتورز لايكان هايبر سبورت : 3.4 مليون دولار (12.7 مليون ريال)

اللايكان هايبر سبورت هي ثاني اغلى سيارة في العالم في 2017، بتصميم وإنتاج شركة W موتورز التي تعمل من دبي، بالتعاون مع شركة Ruf المتخصصة في تعديل سيارات بورش، وتعتمد الهايبر سبورت على محرك مزدوج توربينيا بست إسطوانات مستقيمة سعة 3.7 حصان.

1- لامبورجيني فينينو رودستر : 4.5 مليون دولار ( 16.9 مليون ريال)

ونصل إلى أغلى سيارة في هذه القائمة، الفينينو رودستر، والتي يقترب ثمنها من 17 مليون ريال، وهو سعر جزيرة صغيرة، وقد صنعت لامبورجيني تسع نسخ فقط من الموديل بمحرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 750 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 355 كيلومتر في الساعة.. هي السيارة الأغلى والاكثر ندرة في هذه القائمة.