435 مواطنة حصلن على " الدكتوراه " وعاطلات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير هيئة الإحصاء بشأن سوق العمل، أن هناك 435 مواطنة حصلن على الدكتوراه وعاطلات عن العمل منذ أكثر من 14 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المتعطلات عن العمل من حاملات شهادة الماجستير 4355 مواطنه، وأن إجمالي عدد المواطنات المتعطلات عن العمل ممن يحملن الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) بلغ 4790 امرأة، وأن عدد المواطنين الحاملين للدكتوراه المتعطلين يبلغ 69 فردًا.

وأضاف التقري أن عدد المواطنات الباحثات عن عمل من حملة الشهادة الجامعية يبلغ 386796 مواطنة، تمثلن 26.56 %من إجمالي عدد الباحثات البالغ 687535 مواطنة.