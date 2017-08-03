⁠⁠⁠⁠⁠رجل يغتصب زوجته ويٌسئ لها أثناء نومها لمدة 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم رجل أنجليزي على غتصاب زوجته وإساءة معاملتها أثناء نومها لمدة 6 أشهر ، وزوجته تكتشف فعلته الشنيعة بعثورها على فيديوهات قام بتصويرها .

وفي التفاصيل، تلقت شرطة نيوكاسل بأنجلترا ، بلاغ يؤكد قيام الرجل البالغ من العمر 30 عاماً على تصوير هذه الإساءات بحق زوجته لمدة وصلت حتى 6 أشهر في غرفة النوم الزوجية .

وقد قيل إنّ الرجل الذي كان مع شريكته لأكثر من 10 سنوات، كان يقوم بفعلته الشنيعة هذه خلال نومها العميق ، فيما تمكنت الشرطة من القبض عليه .

والصادم أنّ الزوجة لم تكتشف ذلك إلّا حين عثرت على الفيديوهات المحفظة على هاتفه الخاصّ في شهر آذار من العام 2017، بحسب ما قالت للشرطة.

وتعليقاً على ما حصل معها، قالت الزوجة إنّها تتلقى العلاجات الآن وهي في حالة جنون دفعتها إلى وضع أقفال جديدة للمنزل.