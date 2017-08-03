وقف المذيعة الحامل دون زواج - صحيفة صدى الالكترونية

وقف المذيعة الحامل دون زواج
قرر مجلس نقابة الإعلاميين في مصر وقف الإعلامية دعاء صلاح، وذلك بعد وقف المذيعة ريهام سعيد عن العمل لمدة 3 أشهر.
وأشار رئيس المجلس حمدي الكنيسي إلى أن هذا القرار يعود إلى التجاوز الذي حدث ضمن حلقة برنامج ” دودو شو ” الذي تقدمه المذيعة عبر شاشة ” لنهار ” .
وأضاف أنها ظهرت بملابس غير لائقه وكأنها حامل في حلقة عنوانها ” أشتري راجل ” ، وقد تناولت موضوع ” الأم العزباء “.
واعتبر المجلس أن ما جاء في الحلقة تضمن تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً وترويجاً لأفكار غير أخلاقية وغريبة عن المجتمع وتهدم وتحطم كيان الأسرة المصرية.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 45 دقيقة
بصراحة
شفت الحلقة .. المذيعة وقحة .. وفية إسقاطات كثيرة ..
من النهاية .. المذيعة هدفها البحث عن الشهرة كيفما أتفق ..!!
براغى[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 دقيقتين
مذيعة تافهة وحقيرة تبغى الشهرة باى ثمن