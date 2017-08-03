 وقف المذيعة الحامل دون زواج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. وقف المذيعة الحامل دون زواج

وقف المذيعة الحامل دون زواج

وقف المذيعة الحامل دون زواج
أماني الغامدي(صدى):

قرر مجلس نقابة الإعلاميين في مصر وقف الإعلامية دعاء صلاح، وذلك بعد وقف المذيعة ريهام سعيد عن العمل لمدة 3 أشهر.

وأشار رئيس المجلس حمدي الكنيسي إلى أن هذا القرار يعود إلى التجاوز الذي حدث ضمن حلقة برنامج ” دودو شو ” الذي تقدمه المذيعة عبر شاشة ” لنهار ” .

وأضاف أنها ظهرت بملابس غير لائقه وكأنها حامل في حلقة عنوانها ” أشتري راجل ” ، وقد تناولت موضوع ” الأم العزباء “.

واعتبر المجلس أن ما جاء في الحلقة تضمن تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً وترويجاً لأفكار غير أخلاقية وغريبة عن المجتمع وتهدم وتحطم كيان الأسرة المصرية.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 45 دقيقة

بصراحة
شفت الحلقة .. المذيعة وقحة .. وفية إسقاطات كثيرة ..

من النهاية .. المذيعة هدفها البحث عن الشهرة كيفما أتفق ..!!

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 دقيقتين

مذيعة تافهة وحقيرة تبغى الشهرة باى ثمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *