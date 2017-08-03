بالفيديو.. مجنونة نوال الزغبي تحمل نجوى كرم وتلف بها المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مجنونة نوال الزغبي تحمل نجوى كرم وتلف بها المسرح
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو للشابة الهستيرية التي أحدثت ضجة كبيرة في حفل نوال الزغبي ضمن مهرجان جرش في دورته الـ32 ، أثناء هجومها على نجوى كرم على نفس المسرح .
وخلال حفلة ” شمس الأغنية ” ركضت المعجبة باتجاهها متخطية الحراس، وسارعت على حمل كرم ولفها على المسرح بطريقة غريبة، لاقت استهجان ودهشة المشاهدين.
ومن بعدها قفزت الشابة بنفس الطريقة التي قفوت فيها خلال حفل نوال، معلنة عن انتصارها بالوصول الى نجمتها المفضلة.
نفس البنت الي هجمت ع نوال الزغبي كانت هاجمة قبل ع نجوى كرم ههه
نفس البنت الي هجمت ع نوال الزغبي كانت هاجمة قبل ع نجوى كرم ههه#نجوى_كرم #هجوم
Posted by FreeStyle Entertainment on Wednesday, August 2, 2017
كان زمان[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 43 دقيقة
موقف نجوي كرم من المعجبة … رائع جداً ..
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله لايعينها
رعد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 18 دقيقة
ع بعضها تقع