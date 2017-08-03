باكستاني " زاحفاً على يديه " ليؤدي فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حاج باكستاني ، جاء زاحفاً على يديه ، ولم تمنعه إعاقته من أداء فريضة الحج، قضى حياته يحلم بتلك اللحظة، حيث كان يشاهد البث المباشر للحرمين الشريفين عبر القنوات السعودية، ويبتهل إلى الله أن يكتب له حجة.

إسلام منير (63 عاما) هو حاج باكستاني، يعاني من إعاقة دائمة في قصر رجليه وقامته، منذ ولادته، ويستخدم يديه للمشي بدلا من رجليه اجتهد في جمع ما تيسر من المال على مدار عشرات السنين ، لأداء فريضة الحج ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وعن مشاعره بعد وصوله إلى بيت الله الحرام، قال منير ” لا أستطيع وصف مشاعري في تلك اللحظة، بل ومنذ وطأت قدماي البلد الحرام، إذ وجدت ترحيبا كبيرا وعناية ممن قابلتهم من أبناء المملكة، الذين شرفهم الله بخدمة الحجيج، ويتسابقون لتقديم الوجبات والخدمات والنقل والمساعدة بلا مقابل ، جزى الله هذه البلاد خيرا لما تقدمه للإسلام والمسلمين ” .