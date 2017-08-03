 العمل تستثني بعض الفئات من تسجيل " الآيبان " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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العمل تستثني بعض الفئات من تسجيل ” الآيبان “

العمل تستثني بعض الفئات من تسجيل ” الآيبان “
نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استثناء بعض الفئات من تسجيل رقم الحساب البنكي ” الآيبان ” في عملية تحديث البيانات مراعاة للمعوقات التي قد تواجههم في التحديث وهم ” الأيتام أقل من 18 عاما، أبناء الأسر المهجورة أقل من 18 عاما، أبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود أقل من 18 عاما ” .

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح للحالات السابقة بتحديث بيانتهم عبر البوابة الإلكترونية دون أن يكون إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان إجباريا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 50 دقيقة

الضمان اغلبهم مطلقات وأرامل ارحموا ضعفهم وسهلوا عليهم الله يرزقكم جنة بغير حساب ولا سابق عذاب

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