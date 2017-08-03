 فيديو مٌحرج لمذيعة تسقط من فوق الكرسي على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو مٌحرج لمذيعة تسقط من فوق الكرسي على الهواء

فيديو مٌحرج لمذيعة تسقط من فوق الكرسي على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت المذيعة « إيرين مولان » أثناء تقديمها النشرة الرياضية على قناة « 9news » الأسترالية ، لموقف محرج على الهواء وذلك بعد سقوطها من على الكرسي الذي تجلس عليه فى الأستوديو أثناء تقديمها النشرة الرياضية.

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، سقوط المذيعة من على الكرسي بارتفاع متر ونصف لترتطم بالأرض أثناء تقديم تقرير رياضي على الهواء، ليسمع المشاهدون صوتاً أشبه بالارتطام، بعدها بلحظات قالت « لقد وقعت من على الكرسي » .

وبعد مساعدة فريق العمل لها ظهرت المذيعة بملابس مبللة حيث سقط على ملابسها المشروب الذي كانت تتناوله أثناء تقديم النشرة الرياضية، وقد اضطرت للاعتذار للجمهور عما حدث بشكل طريف للغاية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 55 دقيقة

مل شفنا شي طاح ..

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 12 دقيقة

تكنبست

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