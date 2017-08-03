فيديو مٌحرج لمذيعة تسقط من فوق الكرسي على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت المذيعة « إيرين مولان » أثناء تقديمها النشرة الرياضية على قناة « 9news » الأسترالية ، لموقف محرج على الهواء وذلك بعد سقوطها من على الكرسي الذي تجلس عليه فى الأستوديو أثناء تقديمها النشرة الرياضية.

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، سقوط المذيعة من على الكرسي بارتفاع متر ونصف لترتطم بالأرض أثناء تقديم تقرير رياضي على الهواء، ليسمع المشاهدون صوتاً أشبه بالارتطام، بعدها بلحظات قالت « لقد وقعت من على الكرسي » .

وبعد مساعدة فريق العمل لها ظهرت المذيعة بملابس مبللة حيث سقط على ملابسها المشروب الذي كانت تتناوله أثناء تقديم النشرة الرياضية، وقد اضطرت للاعتذار للجمهور عما حدث بشكل طريف للغاية .