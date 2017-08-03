العثور على بقايا هيكل عظمي في محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

عثر أحد رعاة الأغنام بمحايل عسير على بقايا هيكل عظمي متناثر بجبل العلاية بقرية البطح، ويعتقد أنها تعود لشاب فقد قبل عامين.

وقال مصدر مطلع، إن الجهات الأمنية والنيابة العامة انتقلت للمكان فور الإبلاغ، ووجدت الجثة المتحللة التي تعود لشاب كان يرتدي ملابس رياضية، وتم اتخاذ اللازم.

وأوضح أنه تم نقل بقايا العظام بثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام، ومخاطبة الأدلة الجنائية بعسير لإجراء فحص DNA فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات القضية.

من جانبه، أكد المواطن محمد محمد الهلالي-56 عاماً-، اعتقاده أن الجثة تعود لابن أخيه المتغيب منذ 30 شوال 1436، حيث قام بإبلاغ أخيه، وتم التعرف على الجثة من قبل والده عن طريق ملابسه.