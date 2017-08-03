20 ألف ريال مكافآة أمناء المجالس البلدية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتمدت اللائحة المالية الجديدة للمجالس البلدية 20 ألف ريال شهرياً لكل أمين كحدًّا أعلى لمكافآت أمناء المجالس، والتي جاءت مختلفة بحسب عدد أعضاء المجلس

ونصت اللائحة على منح الخبير الذي يحضر إحدى الجلسات لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات مكافأة ألف ريال وبما لا يزيد على 3 آلاف ريال في العام.

وجاءت تفاصيل اللائحة المالية لمكافآت أمناء المجالس البلدية كالآتي:

20 ألف ريال المجالس التي أعضاؤها 30 عضواً

17 ألفاً المجالس التي أعضاؤها 24 أو 21

14 ألفاً المجالس التي أعضاؤها 18 أو 15

10 آلاف المجالس التي أعضاؤها 12 أو 9