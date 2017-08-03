20 ألف ريال مكافآة أمناء المجالس البلدية - صحيفة صدى الالكترونية

20 ألف ريال مكافآة أمناء المجالس البلدية
اعتمدت اللائحة المالية الجديدة للمجالس البلدية 20 ألف ريال شهرياً لكل أمين كحدًّا أعلى لمكافآت أمناء المجالس، والتي جاءت مختلفة بحسب عدد أعضاء المجلس
ونصت اللائحة على منح الخبير الذي يحضر إحدى الجلسات لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات مكافأة ألف ريال وبما لا يزيد على 3 آلاف ريال في العام.
وجاءت تفاصيل اللائحة المالية لمكافآت أمناء المجالس البلدية كالآتي:
20 ألف ريال المجالس التي أعضاؤها 30 عضواً
17 ألفاً المجالس التي أعضاؤها 24 أو 21
14 ألفاً المجالس التي أعضاؤها 18 أو 15
10 آلاف المجالس التي أعضاؤها 12 أو 9
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين لكل خير
رعد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين
دائما تصدر اوامر ويجون اللي تحت يزيدوت وينقصون فيها -مثل الامر الملكي بخصوص مكافاة شيوخ القائل وتحديدها جات وزارة الماليه وصرفت لغير الموظفين منهم والموظفين استبعدتهم والامر لم ينص على ذلك مع العلم انهم يقوموون بنفس العمل-
رعد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصحيح–القبائل–