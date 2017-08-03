تنفيذ 50% من مشاريع الإسكان بتقنية " البناء السريع " - صحيفة صدى الالكترونية

تنفيذ 50% من مشاريع الإسكان بتقنية ” البناء السريع “
أوضحت وزارة الإسكان، أنه بنهاية عام 2020 ستعتمد العديد من التقنيات العالمية والحديثة في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و 50 في المائة من إجمالي مشاريع الوزارة .
وقال أحمد مندورة؛ المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة، إن أسعار تلك الوحدات تتراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال ، مشيراً إلى أن الوزارة قد أنجزت أول الفلل التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقا المحددة بـ 35 يوماً، مشيرا إلى مراعاة الوزارة لتطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.
وأشار إلى أن هذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية، واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 51 دقيقة
كنت أتمنى من وزارة الإسكان بالاضافة الى أتباع أسلوب تقنيات البناء الحديثة وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض
وأشار إلى أن هذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته الى اضافة تقنيات مراعاة البيئة الطبيعية فى البناء ومن المعروف ان مدينة الرياض تتميز بطبيعة قاسية حارة فى الصيف وباردة فى الشتاء واستخدام تقنية البيئة الصديقة للطبيعة القاسية واستخدام مواد البناء من الاراضى المحيطة بمدينة الرياض لابد من تعالج المشكلة مع كود البناء السعودي بأضافة المنازل الصديقة للبيئة للتوافق مع طبيعة بيئتهم القاسية على مر الأزمنة مساعدة السكان فى الرياض على بناء بيوتهم باستخدام هذه التقنية الجديدة لابد من تقنية مبتكرة للبناء في البيئة الصحراوية بالرياض لمواجهه عواصف الصحراء الرملية بالرياض ولابد منّ استخدام الغرانيت المتحلل بدلاً من الاسمنت للتخفيف من تأثير المناخ الصحراوي في الرياض في إكساء سطح ممر المشاة أن التفاعل بين المباني والمساحات الخارجية مثل الشوارع الضيقة والأسواق في مدينة مراكش المغربية والتي تحيط بها عادةً المباني العالية التي تقوم بتظليل المارة لابد من ابتكار مجموعة متنوعة من الساحات والممرات تربطها شبكة من المداخل والتي تقوم الهياكل بتظليلها بنفس الطريقة بالتوازي مع الألواح المعدنية المطلية والحواجز المعدنية المثقبة التي يتغير لونها وفقاً الطقس إلى جانب تعريشات من النباتات المحلية تحجزها الأسلاك المعدنية وألواح من نوع Galvalume.
كما لابد من تمّ تركيب معالجات الهواء المتنوعة المبردة مائياً والتي تتميز بوجود جهازين للتبريد والصديقة للبيئة بكل المنازل