تنفيذ 50% من مشاريع الإسكان بتقنية " البناء السريع " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الإسكان، أنه بنهاية عام 2020 ستعتمد العديد من التقنيات العالمية والحديثة في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و 50 في المائة من إجمالي مشاريع الوزارة .

وقال أحمد مندورة؛ المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة، إن أسعار تلك الوحدات تتراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال ، مشيراً إلى أن الوزارة قد أنجزت أول الفلل التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقا المحددة بـ 35 يوماً، مشيرا إلى مراعاة الوزارة لتطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.

وأشار إلى أن هذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية، واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته.