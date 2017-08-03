بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وقعت مراهقة في مأزق كبير ، عقب دخولها في تحدي مع صديقتها لإثبات حبها لأفراد فرقة غناء ” بوب ” كورية تدعى ” BTS ” .

حيث تحدتها صديقتها أن تدخل مطرقة بفمها كإثبات لذلك، وهو ما فعلته لكن المطرقة علقت بفمها.

واستمرّت كالي في معاناتها حتى استطاعت التخلص من المطرقة بعد عشر دقائق من المحاولات الفاشلة، وحازت المراهقة على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل بعد ما قامت به.