بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية
وقعت مراهقة في مأزق كبير ، عقب دخولها في تحدي مع صديقتها لإثبات حبها لأفراد فرقة غناء ” بوب ” كورية تدعى ” BTS ” .
حيث تحدتها صديقتها أن تدخل مطرقة بفمها كإثبات لذلك، وهو ما فعلته لكن المطرقة علقت بفمها.
واستمرّت كالي في معاناتها حتى استطاعت التخلص من المطرقة بعد عشر دقائق من المحاولات الفاشلة، وحازت المراهقة على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل بعد ما قامت به.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلعتها
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
نااايس
سلطان[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 1 ساعة
تستهبل بلاستيك
دخلي الحديد هههههههههههه
سعيد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 46 دقيقة
عندي احساس ان مثل هذي الأخبار تزيد في تطور المجتمع .