 بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

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بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية

بالصور.. فتاة متهورة تتحدى صديقتها لاثبات حبها لفرقة غنائية
أماني الغامدي(صدى):

وقعت مراهقة في مأزق كبير ، عقب دخولها في تحدي مع صديقتها لإثبات حبها لأفراد فرقة غناء ” بوب ” كورية تدعى ” BTS ” .

حيث تحدتها صديقتها أن تدخل مطرقة بفمها كإثبات لذلك، وهو ما فعلته لكن المطرقة علقت بفمها.

واستمرّت كالي في معاناتها حتى استطاعت التخلص من المطرقة بعد عشر دقائق من المحاولات الفاشلة، وحازت المراهقة على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل بعد ما قامت به.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين

قلعتها

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 1 ساعة

تستهبل بلاستيك
دخلي الحديد هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 46 دقيقة

عندي احساس ان مثل هذي الأخبار تزيد في تطور المجتمع .

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