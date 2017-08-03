بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه
أذهل عريس ، جميع الحضور الموجودين بحفل زفافه ، عقب اختيار والدته ، ليرقص معها الرقصة الأولى بدلاً من عروسته، في مشهد تأثّر به الحاضرون وتسبّب في بكاء الكثيرين منهم.
حيث أعلن ” DJ ” الحفل استعداد العريس لأداء الرقصة، ليتوجه الأخير بعدها لوالدته ويصطحبها من يدها، ويبدأ في الرقص معها، ثم حملها قبل أن يختتم رقصته معها بتقبيل أقدامها وسط تفاعل الموجودين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكتبها في اعمال البر ولا تكون من اعمال الرياء
والله يبارك لك في زوجتك
رعد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب النيه يكتب لك الاجر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11927 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه الرقصه ولكن يبدو ان الام تعبانه شوي
سلطان[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 58 دقيقة
بيتوفق في حياته اللي يبدي امه في كل شي
سعيد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 43 دقيقة
سيم سيم …
عندي احساس ان مثل هذي الأخبار تزيد في تطور المجتمع