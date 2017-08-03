بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أذهل عريس ، جميع الحضور الموجودين بحفل زفافه ، عقب اختيار والدته ، ليرقص معها الرقصة الأولى بدلاً من عروسته، في مشهد تأثّر به الحاضرون وتسبّب في بكاء الكثيرين منهم.

حيث أعلن ” DJ ” الحفل استعداد العريس لأداء الرقصة، ليتوجه الأخير بعدها لوالدته ويصطحبها من يدها، ويبدأ في الرقص معها، ثم حملها قبل أن يختتم رقصته معها بتقبيل أقدامها وسط تفاعل الموجودين.