 بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

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بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه

بالفيديو.. عريس يٌذهل الحضور بحفل زفافه
نورة الشهري(صدى):

أذهل عريس ، جميع الحضور الموجودين بحفل زفافه ، عقب اختيار والدته ، ليرقص معها الرقصة الأولى بدلاً من عروسته، في مشهد تأثّر به الحاضرون وتسبّب في بكاء الكثيرين منهم.

حيث أعلن ” DJ ” الحفل استعداد العريس لأداء الرقصة، ليتوجه الأخير بعدها لوالدته ويصطحبها من يدها، ويبدأ في الرقص معها، ثم حملها قبل أن يختتم رقصته معها بتقبيل أقدامها وسط تفاعل الموجودين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكتبها في اعمال البر ولا تكون من اعمال الرياء
والله يبارك لك في زوجتك

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسب النيه يكتب لك الاجر

[ عدد التعليقات: 11927 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلوه الرقصه ولكن يبدو ان الام تعبانه شوي

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 58 دقيقة

بيتوفق في حياته اللي يبدي امه في كل شي

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 43 دقيقة

سيم سيم …
عندي احساس ان مثل هذي الأخبار تزيد في تطور المجتمع

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