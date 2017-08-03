أب يُصيب ابنته بطلق ناري في حفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

أب يُصيب ابنته بطلق ناري في حفل زفافها
تحول حفل زفاف لعروسين مصريين إلى مأساة ، عقب إصابة العروس وفتاة أخرى بطلق ناري ، أثناء إطلاق والد العروس النار بشكل عشوائي في الحفل .
حيث تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة المصرية ، من ضبط رجل وابن شقيقه لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإطلاقهما النيران بشكل عشوائي في حفل زفاف، ما تسبب في إصابة العروس (ابنة الأول) البالغ عمرها 23 عامًا، وفتاة أخرى.
وبعرض القضية على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اللي بيجنونه من الهياط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11927 ] نشر منذ 2 ساعتين
جسبي الله عليك من اب اهبل خرب عليها الفرحه
سلطان[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 59 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
سعيد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 41 دقيقة
جسبي🤔
عندي احساس ان مثل هذي الأخبار تزيد في تطور المجتمع
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 34 دقيقة
يارب رحمتك
رعد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 6 دقائق
من وجهة نظري كل واحد يحمل سلاح في حفل زواج او غيره يعتبر سفيه يجب الحجر عليه-حمل السلاح له مكانه وشانه-