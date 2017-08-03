أب يُصيب ابنته بطلق ناري في حفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تحول حفل زفاف لعروسين مصريين إلى مأساة ، عقب إصابة العروس وفتاة أخرى بطلق ناري ، أثناء إطلاق والد العروس النار بشكل عشوائي في الحفل .

حيث تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة المصرية ، من ضبط رجل وابن شقيقه لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإطلاقهما النيران بشكل عشوائي في حفل زفاف، ما تسبب في إصابة العروس (ابنة الأول) البالغ عمرها 23 عامًا، وفتاة أخرى.

وبعرض القضية على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.