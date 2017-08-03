مقتل 5 أشخاص إثر سقوط صخرة عليهم خلال التنقيب عن الذهب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

لقى 5 أشخاص حتفهم بأحد الأودية الجبلية في منطقة مرسى علم المصرية إثر سقوط صخرة جبلية عليهم أثناء تنقيبهم عن الذهب بأحد الأودية الجبلية، تم نقل جثث المتوفين لمستشفى إدفو المركزى بأسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبها أكدت مصادر أنه خلال التنقيب عن الذهب بوادى المياه على الحدود بين جبال مدينتى القصير ومرسى علم سقطت صخرة ضخمة على المنقبين، ما أدى لمصرع 5 أشخاص.