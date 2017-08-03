مقتل 5 أشخاص إثر سقوط صخرة عليهم خلال التنقيب عن الذهب - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل 5 أشخاص إثر سقوط صخرة عليهم خلال التنقيب عن الذهب
لقى 5 أشخاص حتفهم بأحد الأودية الجبلية في منطقة مرسى علم المصرية إثر سقوط صخرة جبلية عليهم أثناء تنقيبهم عن الذهب بأحد الأودية الجبلية، تم نقل جثث المتوفين لمستشفى إدفو المركزى بأسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبها أكدت مصادر أنه خلال التنقيب عن الذهب بوادى المياه على الحدود بين جبال مدينتى القصير ومرسى علم سقطت صخرة ضخمة على المنقبين، ما أدى لمصرع 5 أشخاص.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم جميعا
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولا : يرحم الله الجميع
ثانبا : لم يوضح هل التنقيب عن الذهب فعل قانونى ام غير قانونى وان كان فعل غير قانونى فأين قوات حرس الحدود المصرية من تلك الافعال الغير قانونية بالأودية الجبلية في منطقة مرسى علم المصرية وجبل السكرى جبال مدينة القصير ومن المعروف انها مليئة بالذهب هل يعجز حرس الحدود المصرى فى شراء 12 طائرة صغيرة مسيرة عن بعد ذات مدى عمليات 800 كيلو متر ومزودة بكاميرات رؤية ليلية وجهاز تحديد المواقع لمراقبة جبال مصر الشرقية على مدار 24 ساعة وتحديد أعمال التنقيب الغير شرعية و عمليات التهريب للاثار المصرية بجنوب مصر !! 12 طائرة بتلك المواصفات من الصين لا تكلف موازنة حرس الحدود أكثر من مليون دولار ولكن العائد منها يهدر ملايين الدولارات لمصر من تهريب ذهب وأثار مصرية
سعيد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 36 دقيقة
رحمهم الله ..
انت جالس تحاسب الاموات .
والقانون والقانون …
وانا فاهم في القانون .
والصين . ووالطائرات . والمليون دولار.
وشكرا ..