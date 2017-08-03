⁠⁠⁠مصر للطيران تبدأ رحلاتها لنقل 4 آلاف حاج ترانزيت من مالي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الخميس فى تسيير 15 رحلة طيران لنقل حوالى 4 آلاف حاج ترانزيت من دولة مالي إلى الأراضى المقدسة بينما تواصل إستعداداتها لنقل 63 ألف حاج مصرى بداية من الأربعاء القادم.

وصرح ” صفوت مسلم ” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت اليوم الخميس فى تنظيم 15 رحلة طيران لنقل حوالى 4 آلاف حاج من دولة مالى متوجهين إلى المدينة المنورة بواقع رحلتين يوميا.

وأقلعت طائرة من مطار القاهرة صباح اليوم الخميس من طراز إيرباص 330 متوجهة برحلة رقم 3137 إلى مطار باماكو فى مالى لبدء الرحلات بينما تستمر إستعدادات الشركة لنقل 63 ألف حاج مصرى بداية من 9 أغسطس القادم كما تنقل الشركة 3 آلاف حاج من الحجاج الفلسطينيين بقطاع غزة عبر مطار القاهرة على 11 رحلة طيران بداية من 15 أغسطس الحالى وبمعدل 3 رحلات يوميا وذلك من منطلق الدور الريادى الذى تقوم به مصر للطيران فى خدمة ضيوف الرحمن من الحجيج والمكانة التى تحظي به الشركة في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط .

فى نفس السياق إستمرت مكاتب مصر للطيران الثلاثة اليوم الخميس فى إصدار تذاكر الطيران للحجاج وهى مكتب أبراج أغا خان فى شبرا لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية ومكتب للشركة فى مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة والمكتب الثالث فى مقر وزارة التضامن الإجتماعى بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات حيث أن أسعار تذاكر حجاج القرعة تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيها بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من ١٠٦٠٠ جنيه وحتى ١٦٤٠٠ جنيه شاملة الرسوم والضرائب .