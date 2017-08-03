عطل بالمحرك يؤخر إقلاع طائرة إير كايرو إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل (صدى):

تأخر إقلاع رحلة ” إير كايرو ” المتجهة إلى جدة اليوم الخميس بسبب عطل فنى بأحد محركاتها وتم إنزال الركاب إلى صالة الترانزيت وتوزيع مشروبات عليهم وإستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء إستعداد قائد رحلة إير كايرو رقم 475 للإقلاع إلى جدة فوجىء بحدوث عطل بأحد محركات الطائرة وهى من طراز إيرباص 320 وتم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 165 راكبا ونقلهم إلى صالة الترانزيت وتوزيع مشروبات عليهم وإستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل.