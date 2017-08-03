 بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان

بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان
نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، أثناء إجاباتها على اسئلة متابعيها ، الخاصة برأيها في بعض الإعلاميين والنجمات .

ومن ضمن الأسئلة التي تم طرحها عليها، كان سؤالها عن رأيها بالأكثر شهرة بين الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان والإعلامية السعودية لجين عمران، فأجابت العيدان بالتأكيد نيشان لأن نيشان يتمتع بشهرة عربية في حين أنّ شهرة لجين محلية ومحصورة بالسعودية.

أما عن رأيها بالنجمة مايا دياب فأجابت العيدان قائلةً ” من هي مايا دياب ؟ ” وأضافت: ” مايا دياب واحدة تافهة بذئية اللسان وقحة وليس عندها اغنية واحدة ناجحة ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقول يا شين الحقد مافي ممثلة و لا مطربة و لا مذيعة ما تركتيها في حالها السؤال انتي ما تشوفين نفسك الغرور قاتلك

[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين

حرب النجوم بين الخبول في محفل العفن الفني

[ عدد التعليقات: 11927 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اذا كثرت مي في شرب العصير ما سلم احد من وساخة لسانها

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 58 دقيقة

إعلامية شرسة في الطرح …. أكثر من اللازم ..!!

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 57 دقيقة

الحمدلله

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