بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، أثناء إجاباتها على اسئلة متابعيها ، الخاصة برأيها في بعض الإعلاميين والنجمات .

ومن ضمن الأسئلة التي تم طرحها عليها، كان سؤالها عن رأيها بالأكثر شهرة بين الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان والإعلامية السعودية لجين عمران، فأجابت العيدان بالتأكيد نيشان لأن نيشان يتمتع بشهرة عربية في حين أنّ شهرة لجين محلية ومحصورة بالسعودية.

أما عن رأيها بالنجمة مايا دياب فأجابت العيدان قائلةً ” من هي مايا دياب ؟ ” وأضافت: ” مايا دياب واحدة تافهة بذئية اللسان وقحة وليس عندها اغنية واحدة ناجحة ” .