بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامية شهيرة : مايا دياب تافهة وبذيئة اللسان
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، أثناء إجاباتها على اسئلة متابعيها ، الخاصة برأيها في بعض الإعلاميين والنجمات .
ومن ضمن الأسئلة التي تم طرحها عليها، كان سؤالها عن رأيها بالأكثر شهرة بين الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان والإعلامية السعودية لجين عمران، فأجابت العيدان بالتأكيد نيشان لأن نيشان يتمتع بشهرة عربية في حين أنّ شهرة لجين محلية ومحصورة بالسعودية.
أما عن رأيها بالنجمة مايا دياب فأجابت العيدان قائلةً ” من هي مايا دياب ؟ ” وأضافت: ” مايا دياب واحدة تافهة بذئية اللسان وقحة وليس عندها اغنية واحدة ناجحة ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول يا شين الحقد مافي ممثلة و لا مطربة و لا مذيعة ما تركتيها في حالها السؤال انتي ما تشوفين نفسك الغرور قاتلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرب النجوم بين الخبول في محفل العفن الفني
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11927 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اذا كثرت مي في شرب العصير ما سلم احد من وساخة لسانها
كان زمان[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 58 دقيقة
إعلامية شرسة في الطرح …. أكثر من اللازم ..!!
سلطان[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمدلله