9884 ريالاً متوسط الرواتب خلال الربع الأول - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 9884 ريالاً، مقابل 3611 ريالا للعاملين الأجانب.

و أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط رواتب السعوديين انخفض من 10462 ريالاً إلى 9884 ريالاً، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط رواتب الأجانب بصورة طفيفة من 3604 ريالات إلى 3611 ريالاً.

وأضافت الإحصائية أن متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين بلغ نحو 10017 ريالاً، مقابل متوسط أجور 9240 ريالاً للسعوديات، فيما بلغ متوسط أجور الأجانب الذكور 3727 ريالاً، والإناث 2644 ريالاً.

كما أشارت الإحصائية إلى أن متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 5959 ريالاً.