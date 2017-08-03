إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جدة لعطل فني - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

ألغت شركة مصر للطيران رحلتها المتجهة اليوم الخميس من مطار القاهرة إلى جدة بسبب عطل فنى بالتكييف وضم ركابها على طائرة أخرى إستأنفت رحلتها بعد ساعتين من موعد الطائرة الأولى.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه أثناء إستعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 661 للإقلاع إلى جدة فوجىء بإصابة الطائرة بعطل فى التكييف يحول دون إتمام الرحلة وتم إنزال ركابها البالغين 73 راكبا ونقلهم على رحلة رقم 667 والتى كان عليها 90 راكبا وإستأنفت الطائرة رحلتها بالركاب بعد تأخير حوالى ساعتين للرحلة الأولى.