قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات، إن الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفا.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: ” الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا وتداعت فعاليته، النقص البشرى لا يعوّضه المال بل المنطق “.

وأضاف قائلا: ” البلوك لحساب تعريفه R9rw4UR7foVLobn وأخرى مشابهة، يفشل الطرح المفلس المعتمد على الغرف الالكترونية والحسابات الوهمية، ويبقى العقل والمنطق “.