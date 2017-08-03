 قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا - صحيفة صدى الالكترونية

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قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا

قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا
أبو ظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات، إن الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفا.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: ” الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا وتداعت فعاليته، النقص البشرى لا يعوّضه المال بل المنطق “.

وأضاف قائلا: ” البلوك لحساب تعريفه R9rw4UR7foVLobn وأخرى مشابهة، يفشل الطرح المفلس المعتمد على الغرف الالكترونية والحسابات الوهمية، ويبقى العقل والمنطق “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9766 ] نشر منذ 6 دقائق

ازعجتنا ياقرقاش ترى صار ذكرهم يغثنا

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