قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: اعتماد قطر على الحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا
أكد أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات، إن الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفا.
وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: ” الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا وتداعت فعاليته، النقص البشرى لا يعوّضه المال بل المنطق “.
وأضاف قائلا: ” البلوك لحساب تعريفه R9rw4UR7foVLobn وأخرى مشابهة، يفشل الطرح المفلس المعتمد على الغرف الالكترونية والحسابات الوهمية، ويبقى العقل والمنطق “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9766 ] نشر منذ 6 دقائق
ازعجتنا ياقرقاش ترى صار ذكرهم يغثنا