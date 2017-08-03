القتل قصاصا بأحد الجناة في القويعية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة في محافظة القويعية.

وأقدم متعب بن حمود بن شليل آل جابر القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل مجري بن جميح بن جخدب العليان – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما .

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بالرياض صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني متعب بن حمود بن شليل آل جابر القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الخميس الموافق 11 / 11 / 1438هـ ، بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض .