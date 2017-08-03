⁠⁠⁠⁠⁠عارضة أزياء تٌنهي حياتها بمكالمة فيديو مع زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في واقعة اثارت جدلاً واسعاً ، أقدمت عارضة أزياء حسناء في بنغلاديش تٌدعى يسيلا بينتي (22 عاما) ، على شنق نفسها بينما كانت تجري مكالمة فيديو مع زوجها.

وتعود الواقعة ، عندما عثر أقارب ريسيلا عليها معلقة بحبل في منزلها ولا تستجيب لهم، فسارعوا لنقلها إلى المستشفى.

لكن إسعافها السريع لم يكن ذو جدوى فقد أعلن الأطباء أنها فارقت الحياة بعيد وصولها إلى المستشفى.

فيما أعلنت الشرطة في تصريحات إعلامية ، أن الدافع وراء الانتحار ليس مؤكدا حتى الآن، لكن يتردد أنها تواجه مشكلات مع زوجها الذي أنجبت منه طفلة.

وكانت العارضة تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة عندما انتحرت ، هذا ومارست الحسناء الراحلة هذه المهنة منذ عام 2012 عندما كانت تبلغ 17 عاما فقط.