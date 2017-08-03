إنهاء آلام طفلة تعاني من السمنة الزائدة في مستشفى أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إنهاء معاناة طفلة عمرها 5 سنوات ومساعدتها على الحركة، حيث كانت تعاني من سمنة مفرطة ويبلغ وزنها 59 كيلوجراماً .

وكانت الطفلة قد راجعت قسم الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال وهي تعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدره على الحركة نتيجة سمنة مفرطة مع إرتفاع شديد في الضغط الرئوي ووجود إختناقات وصعوبة في التنفس أثناءالنوم .

وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية الكاملة لها قرر الفريق الطبي تنويمها بقسم العناية المركزة لحين إستقرار حالتها ومن ثم قام بإجراء عملية تكميم معدة له حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وخرجت من المستشفى وفق نظام غذائي ورياضي وبمتابعتها في العيادة تم إيقاف الأدوية الخاصة بالضغط الرئوي بعد أن تماثلت للشفاء ولم تعد بحاجة لها حيث يبلغ وزنها حالياً 34 كيلوجراماً، حيث فقدت ما يقارب 25 كيلو جراماً خلال أربعة أشهر.