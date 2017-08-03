العدل توافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات - صحيفة صدى الالكترونية

العدل توافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات
وافق المجلس الأعلى للقضاء، على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات بلا مرافعات، فيما ليس فيه خصومة.
وقالت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس وزير العدل وليد الصمعاني وافق على مرئيات الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن إيجاد ترميز جديد في دعاوى إثبات الحضانة للمطلقات واعتبارها من الدعاوى الإنهائية من طرف واحد.
وأشارت إلى صدور تعميم إلى المحاكم الشرعية بضرورة إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم ” إثبات حضانة ” ، على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين حسب الشريعه الاسلاميه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد الطلاق الحضانة تروح للام لانها احق وما فيه قلب احن من قلب الام على عيالها الاب للاسف فيه قضايا تعذيب أطفال وقتلهم على يد الآباء خاصة ان الآباء بكثر بينهم تعاطي المخدرات يعني عقولهم خربانة الله لا يبلانا والله يوفق الجهات الحكومية لنصرة المرأة وإعطاءها حقوقها الشرعية