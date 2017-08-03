خانته حبيبته فتخلص من 76 كيلو من وزنه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد أن تعرض ، للعديد من المشكلات بعدما وصل وزنه إلى 196 كيلوغراما، من بينها مشكلات تهدد صحته، وأخيرا اكتشف أن حبيبته تخونه ما جعله يقف متحديا نفسه ومصرا على أنه لن يخسر أكثر من ذلك ، فأقدم على أن يخسر الكثير من وزنه .

ووصل وزن مايك البالغ من العمر 26 عاما الآن بعدما خاض معركة فقدان الوزن إلى 120 كيلوغراما، بعد أن كان قد وصل إلى 196 كيلو غراماً وتخلى تماما عن الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية.