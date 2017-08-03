برشلونة يهدد نيمار بعد إعلانه الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حذر فريق برشلونة الإسباني، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الراحل إلى باريس سان جرمان من إجراء الفحص الطبي مع الفريق الفرنسي في الوقت الحالي.

وقالت إدارة الفريق الكاتالوني إنها سمحت لنيمار بالتغيب عن التمارين إلى حين إتمام الصفقة، لكنها أضافت أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يخضع نيمار للفحص الطبي مع فريق باريس سان جيرمان، وفقا لما ذكرت صحيفة ” سبورتس ” الإنجليزية.

وكان نيمار، ودّع زملاءه في النادي صباح الأربعاء، ثم توجه إلى مدينة بورتو البرتغالية، فسرت شائعات أنه توجه إلى هناك لإجراء الفحوص الطبية التي تسبق انتقاله إلى الفريق الباريسي، وخاصة أن المدير الرياضي للفريق أنتيرو هينريكي برتغالي.