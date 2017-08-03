الحكومة اليابانية تقدم استقالتها ورئيس الوزراء يقبل طلبات الإقالة - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

قرر مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الخميس، الاستقالة، قبيل تعديلات حكومية يجريها رئيس الوزراء شينزو آبي.

ونقلت مصادر عن بيان صدر عن مكتب آبى تأكيده أن رئيس الوزراء قبل طلبات الاستقالة من جميع أعضاء حكومته، أثناء اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم الإعلان فى غضون الساعات المقبلة عن تشكيلة جديدة للحكومة، جاء ذلك فى وقت تشير فيه الاستطلاعات إلى أن نسبة الدعم الذى يحظى به آبى فى بلاده تراجعت إلى أدنى مستوى لها (أقل من 30%) منذ عودته إلى الحكم فى ديسبمر 2012.

وتضررت شعبية آبى فى الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، لا سيما فى ظل هزيمة الحزب الديمقراطى الليبرالى الذى يترأسه فى الانتخابات البرلمانية فى يوليو المنصرم، فضلا عن اتهامات موجهة إلى رئيس الوزراء من قبل معارضيه بسوء استغلال السلطة.

وفى هذه الظروف، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن إجراء تعديلات حكومية اليوم الخميس بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية، علما بأن آبى عاد إلى السلطة فى 2012 تحت شعارات تتعهد بإنعاش الاقتصاد وتوطيد القدرات الدفاعية لليابان.