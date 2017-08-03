فيديو طريف لخروف يلعب “ الرغبي ” بحرفية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لقطات مثيرة لخروف، يُدعى “ بروس ” ، يلعب الرغبي مع فتاة نيوزيلندية ويتعامل مع الكرة بحرفية شديدة.

وأكدت ابنة ماري، توسكاني ماكدونالد، التي قامت بتصوير الفيديو، إنها كانت تصور لقطات لأمها وهي تلعب الكرة مع كلبهم، ولكن قرر بروس الانضمام إلى الكرة ومطاردتها.

وأضافت توسكانا: “ لقد مررنا الكرة له، وهذه هي الطريقة التي اكتشفنا بها أنه يلعب برأسه ويصد الكرة بحرفية ” .

ويعيش بروس، 5 أعوام، في مزرعة في روتوروا، نيوزيلندا، ويلعب الكرة منذ عام 2013.