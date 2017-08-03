البريد الممتاز يطلق " بكرة " لتسليم الشحنة في اليوم التالي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بحضور رئيس مؤسسة البريد ورئيس مجلس إدارة البريد الممتاز الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، والمدير التنفيذي للبريد الممتاز الأستاذ عبدالله بن سعد الدلقان وعدد من قيادات مؤسسة البريد السعودي، أطلق البريد الممتاز خدمة ” بكرة ” بين مدن “الرياض، جدة، الدمام” والهادفة إلى ضمان تسليم العميل شحنته للمرسل إليه في اليوم التالي بين المدن المشار اليها، وتأتي هذه الخدمة الجديدة تجسيدا للاستراتيجية الحديثة للبريد الممتاز في تقديم خدمات نوعية ومميزة ومضمونة لكافة شرائح وقطاعات الجمهور المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي للبريد الممتاز أن هذه الخدمة تم إطلاقها بخطة تشغيلية مصاحبة تعطي الأولوية القصوى للنقل والمعالجة والتوزيع، مؤكدا أن هذه الخدمة تضمن للعميل تسليم شحنته للمرسل، في اليوم التالي، شريطة أن تقديمها في اليوم السابق إلى المكاتب المحددة قبل الساعة 2 ظهرا مشيرا إلى أنه سيتم توسيع نطاق الخدمة ليشمل كافة المدن الرئيسية خلال فترة قصيرة، بعد استكمال كافة متطلبات التشغيل اللازمة في كافة المناطق، موضحا ان المكاتب الرئيسة التي تعمل لهذه الخدمة في المدن الرئيسة ” الرياض ، مكتب المجمع البريدي بالبطحاء ، مكتب البريد الممتاز طريق الملك فهد، مكتب بريد العليا ، الدمام مكتب حي الاتصالات بالدمام والمجمع البريدي بالدمام وفي مدينة جدة من خلال المجمع البريدي بطريق الملك عبدالعزيز ومكاتب المساعدية والحمدانية “.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة البريد الممتاز قد اعتمد استراتيجية حديثة لتوسيع العمليات البريدية والغير بريدية للبريد الممتاز وتعزيز خدماته في حقل النقل السريع بين مدن المملكة الرئيسية، وتطوير عملياته في حقل التجارة الاليكترونية وتطبيقات الحكومة الاليكترونية.