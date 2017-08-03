تعليم عسير يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت لجنة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اجتماعها الثالث أمس الأربعاء، لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل برئاسة المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وبحضور كافة الأعضاء .

وأوضح أمين إدارة التعليم الأستاذ محمد ناصر ، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارات والأقسام المعنية التي تتعلق بجاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة ، ومدى اكتمال المقررات الدراسية ، ووسائل النقل ، وتسديد الاحتياج من المعلمين والمعلمات ، وتزويد المدارس المحدثة باحتياجها من الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة .

ولفت ناصر إلى أنه تم إقرار عدد من التوصيات تضمنت سرعة تسديد احتياج رياض الأطفال من المعلمات ، والرفع بتقارير عن مدى اكتمال صيانة المدارس خلال الإجازة الصيفية ، واستمرار التواصل بين إدارات وأقسام الإدارة مع ما يماثلها في قطاعات الوزارة لاستكمال الاستعدادات ، والتحديث المستمر لمدخلات برنامج الاستعداد الوزاري.