تعليم عسير يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم عسير يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد
عقدت لجنة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اجتماعها الثالث أمس الأربعاء، لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل برئاسة المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وبحضور كافة الأعضاء .
وأوضح أمين إدارة التعليم الأستاذ محمد ناصر ، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارات والأقسام المعنية التي تتعلق بجاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة ، ومدى اكتمال المقررات الدراسية ، ووسائل النقل ، وتسديد الاحتياج من المعلمين والمعلمات ، وتزويد المدارس المحدثة باحتياجها من الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة .
ولفت ناصر إلى أنه تم إقرار عدد من التوصيات تضمنت سرعة تسديد احتياج رياض الأطفال من المعلمات ، والرفع بتقارير عن مدى اكتمال صيانة المدارس خلال الإجازة الصيفية ، واستمرار التواصل بين إدارات وأقسام الإدارة مع ما يماثلها في قطاعات الوزارة لاستكمال الاستعدادات ، والتحديث المستمر لمدخلات برنامج الاستعداد الوزاري.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9750 ] نشر منذ 39 دقيقة
موفقين