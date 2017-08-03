دار الحضانة الاجتماعية تنظم برنامجين منوعين لفتياتها بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام ” فلل الربوة ” بالرياض، برنامجاً تثقيفياً وتعليمياً وترفيهيا تحت عنوان ” فنون وألوان “، موجه لبناتها النزيلات من الفئة العمرية مابين المرحلة الدراسية المتوسطه والجامعية، بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز التي احتضنت البرنامج واستضافت في مقرها بالرياض سِتاً من فتيات الدار من الفئة المحددة.

ويهدف البرنامج إلى تنويع ما يُقدم للفتيات، وتدريبهن في المجال الفني وزيادة مخزونهن الثقافي تحت إشراف مدربة معتمدة تم ترشيحها من قبل إدارة المكتبة، قدمت دروسا في فن الرسم على الزجاج وطرق الرسم على الأواني الزجاجية .

ونظمت الدار، برنامجاً داخليا لفتياتها بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بحي الشفا تحت عنوان ” أصدقاء العطاء ” استهدف جميع الفئات العمرية لفتيات الدار تنوعت فقراته مابين علمية وثقافيه واجتماعية وترفيهية مشتملة على عرض وثائقي لبعض الإصابات والفيروسات التي قد يصاب بها الانسان وكيفية الوقاية منها ، الى جانب اركان مختلفة للاكلات الخفيفة ، والعاب الرمل ، والرسم ، والالعاب المختلفة ، والهدايـا ، والضيافه ، وركن العناية بالجسم ، والأميرات الصغيرات ، وركن السينما.

يذكر ان هذا البرنامج المتكامل والمنوع جاء تفعيلاً لدور المسؤولية الاجتماعيه لمراكز التنمية الاجتماعية وترجمة للتعاون الايجابي بين الدور والمراكز والجمعيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، ويهدف الى تمكين نزيلات الدار من اطلاق مواهبهن وممارسة هواياتهن المختلفة علاوة على الترفيه عنهن وتثقيفهن بمتابعة من ادارة البرامج والانشطة بالدار .