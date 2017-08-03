الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمرتفعات الطائف، وتنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40كم ساعة وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.