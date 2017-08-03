أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مواطنيها الموجودين في كوريا الشمالية لمغادرتها قبل بدء سريان حظر السفر إليها الذي أصدرته وزير الخارجية ريكس تيلرسون يوليو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ” على الأشخاص الموجودين بكوريا الشمالية ويملكون جوازات سفر أمريكية، مغادرتها قبل بدء تفعيل قيود السفر يوم الجمعة المصادف 1 سبتمبر 2017″.

وأشار البيان إلى أن الوزير تيلرسون قد وضع قيوداً مشددة على السفر لكوريا الشمالية؛ بسبب المخاطر الجدية والمتزايدة من إلقاء القبض والاحتجاز طويل الأمد للمواطنين الأمريكيين، في ظل النظام القانوني لسلطات بيونغ يانغ “.

ودعا البيان الراغبين في الحصول على موافقات خاصة للسفر لكوريا الشمالية، المسارعة إلى تقديم طلباتهم، محذراً من ان الموافقة ستصدر “في ظروف محددة جداً” دون تفاصيل.

وتابع: “الأشخاص الموجودين حالياً في كوريا الشمالية، ويعتقدون انهم مستوفون للمعايير المطلوبة من اجل الحصول على الإذن الخاص، عليهم التقديم عن طريق سفارة أمريكا وقنصليتها هناك”.