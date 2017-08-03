5 توصيات من اللجنة المشكلة لدراسة أسباب تدني كفاءة موظفي التعليم والصحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن التوصيات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكّلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة أسباب تدني مستوى فاعلية وكفاءة الموظفين في قطاعي التعليم والصحة.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة قدمت 5 مبادرات عملية للقضاء على المشكلة، مشيرة إلى أن التوصيات الخمس تشمل تسريع برامج خصخصة قطاعي التعليم والصحة، وإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل دورية، إلى جانب تخصيص مكافآت تحفيزية للموظفين المتميزين، وتحسين بيئة العمل في القطاعين، بالإضافة إلى منح وزارتي التعليم والصحة صلاحيات التعيين وفق ضوابط تحددها وزارة الخدمة المدنية، وفقا لصحيفة الوطن.