المرور يوضح مصير المركبات الخليجية المملوكة لمواطنين بعد دخولها المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن النظام يُلزم مواطني المملكة ممن يملكون مركبات خليجية بإنهاء إجراءاتها وتسجيلها كمركبة سعودية واستخراج لوحات لها خلال 15 يوماً من دخولها المملكة.

وأكد الربيعان أن عدم تسجيل المركبة خلال المدة المحددة يعد مُخالفة تستوجب حجز المركبة لحين تعديل وضعها، موضحا أن رجل المرور يحق له استيقاف أي مركبة خليجية سقط قائدها في مخالفة مرورية والتعامل معه وفق الأنظمة.

وأشار إلى أن المخالفة سيتم تسجيلها إلكترونياً بالرقم الحدودي المُسجل للمركبة، مضيفا أنه في حال قيام صاحب المركبة بإنهاء إجراءات تسجيلها سيقوم الرصد الآلي بإصدار شريحة عن مخالفات المركبة لمعاقبة صاحبها واتخاذ اللازم بشأنه بما تقتضيه الأنظمة.