برشلونة ينافس ريال مدريد لضم الفرنسي مبابي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد لضم لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة ” ليكيب ” الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، فإن مبابي قرر الرحيل عن موناكو، وهناك محادثات بين برشلونة والنجم الفرنسي لارتداء قميص النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل 2017-2018.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مبابي لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قرر مغادرة الفريق الكتالوني لخوض تجربة احترافية في باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح مبابي، في جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة مع موناكو، سواء في مسابقة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، وبعد غياب 17 عامًا.